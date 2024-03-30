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Кубок России

30 марта, 18:41

Хомуха назвал ЦСКА фаворитом в матче Кубка России против «Балтики»

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Экс-наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает ЦСКА фаворитом в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики».

«У «Балтики» больше голова болит о чемпионате, поэтому не думаю, что сделают большой акцент на кубковом матче. Естественно, никто не хочет проигрывать, но так или иначе приоритет у них — РПЛ. Думаю, даже выйдут не основным составом. Проблема «Балтики» не в том, что им не фартит. Команда формировалась до начала чемпионата, и большие изменения произошли в зимнее трансферное окно. Можно сказать, у них практически новая команда. Конечно, нужно время на то, чтобы футболисты нашли правильные взаимодействия, которые будут отображаться на результатах. На этой стадии Кубка России всем тяжело, но у ЦСКА больше ресурсов для того, чтобы выиграть этот матч», — сказал Хомуха ODDS.ru

Первый матч между армейцами и калининградцами пройдет в Калининграде 3 апреля. Ответная игра состоится 17 апреля в Москве.

Источник: ODDS.ru
Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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