Хомуха назвал ЦСКА фаворитом в матче Кубка России против «Балтики»

Экс-наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает ЦСКА фаворитом в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики».

«У «Балтики» больше голова болит о чемпионате, поэтому не думаю, что сделают большой акцент на кубковом матче. Естественно, никто не хочет проигрывать, но так или иначе приоритет у них — РПЛ. Думаю, даже выйдут не основным составом. Проблема «Балтики» не в том, что им не фартит. Команда формировалась до начала чемпионата, и большие изменения произошли в зимнее трансферное окно. Можно сказать, у них практически новая команда. Конечно, нужно время на то, чтобы футболисты нашли правильные взаимодействия, которые будут отображаться на результатах. На этой стадии Кубка России всем тяжело, но у ЦСКА больше ресурсов для того, чтобы выиграть этот матч», — сказал Хомуха ODDS.ru

Первый матч между армейцами и калининградцами пройдет в Калининграде 3 апреля. Ответная игра состоится 17 апреля в Москве.