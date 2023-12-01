Хомуха объяснил, почему «Зенит» проиграл «Динамо»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился впечатлениями от игры с «Динамо» (0:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России. Единственный гол забил Федор Смолов.

«Ответная игра для «Зенита» будет принципиальной. Именно в Санкт-Петербурге решится, кто выйдет в следующую стадию. «Динамо» играло в атакующий футбол, пыталось доминировать и не отсиживалось в обороне. Нужно отдать должное команде, все хорошо справились со своей задачей. Что не получилось у «Зенита»? Не было хороших действий в атаке, ударов по воротам. «Зенит» не создал острых моментов», — цитирует «РБ Спорт» Хомуху.

Ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.