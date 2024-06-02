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Сегодня, 06:56

Хомуха оценил шансы «Балтики» на победу в Кубке России

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха рассказал, чего ждет от Суперфинала FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и «Балтикой».

— Да, шансов у «Балтики» не очень много, но они все равно есть. Дам 70 процентов на победу «Зенита», а остальные 30 процентов — на победу «Балтики».

— Если «Зенит» после победы в РПЛ возьмет еще и Кубок страны, то станет тотальным гегемоном. В чем секрет успеха Санкт-Петербурга?

— У клуба больше всех ресурсов и лучший в лиге состав, — цитирует Хомуху Metaratings.ru.

Суперфинал FONBET Кубка России состоится сегодня, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве.

Источник: https://metaratings.ru/news/khomukha-ocenil-veroyatnost-pobedy-zenita-v-superfinale-kubka-rossii-368833/
Дмитрий Хомуха
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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Боков: «Шансы «Зенита» и «Балтики» на победу в финале Кубка России равны»