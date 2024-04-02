Хомуха: «Зенит» бросит все силы, чтобы выиграть Кубок России»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил шансы сине-бело-голубых и «Спартака» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Даже с учетом того, что «Спартак» играет дома «Зенит» все равно фаворит. Сейчас петербуржцы выглядят более сбалансированной командой. Ничья с «Крыльями» — это дополнительная мотивация. «Зенит» уже давно не выигрывал кубок. Думаю, команда бросит все силы, что завоевать этот трофей», — приводит «РБ Спорт» слова Хомухи.

Первый матч между командами в Кубке России пройдет в Москве 3 апреля и начнется в 20.30 по местному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.