Карраскаль — о победе над «Оренбургом»: «Можно выделить всю команду»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути регионов над «Оренбургом» (4:2).

«Очень рад, что удалось одержать такую победу и пройти дальше. Все ребята работали: и те, кто вышли в стартовом составе и вышли на замену. Можно выделить всю команду. И очень рад, что удалось самому забить», — сказал Карраскаль «СЭ».

«Динамо» сыграет во втором этапе 1/2 финала Кубка России Пути регионов Кубка России против «Спартака».