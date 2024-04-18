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Сегодня, 14:09

Карраскаль — о победе над «Оренбургом»: «Можно выделить всю команду»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути регионов над «Оренбургом» (4:2).

«Очень рад, что удалось одержать такую победу и пройти дальше. Все ребята работали: и те, кто вышли в стартовом составе и вышли на замену. Можно выделить всю команду. И очень рад, что удалось самому забить», — сказал Карраскаль «СЭ».

«Динамо» сыграет во втором этапе 1/2 финала Кубка России Пути регионов Кубка России против «Спартака».

Хорхе Карраскаль
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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