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Судейство

Сегодня, 16:30

Хусаинов объяснил назначение Опейкиной на матч Кубка России: «От безысходности»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» назначение судьи Веры Опейкиной главным арбитром матча 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России «Балтика» — «Крылья Советов».

«Назначение Веры говорит о том, что судейский корпус премьер-лиги низкоквалифицированный и от безысходности начинает назначать девчонок. Как в старые добрые — женщина нам поможет. С женщиной-судьей философия футбола другая. Другой лексикон и отношение. Здесь надо обладать незаурядными психологическими характеристиками личности, потому что на матче всякое может быть. С моей точки зрения, это подтверждение отсутствия квалифицированных арбитров среди мужчин», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Матч «Балтика» — «Крылья Советов» состоится во вторник, 19 сентября и начнется в 17.15 (мск). Ассистентами Опейкиной станут Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов. Резервный арбитр — Иван Сиденков, ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Андрей Болотенков.

23 августа 34-летняя Опейкина стала первой женщиной-главным арбитром матча мужского Кубка России. Она работала на игре «Чертаново» — «Динамо» (Киров) (0:1).

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
Сергей Хусаинов
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