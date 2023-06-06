Хусаинов поддержал назначение Безбородова главным арбитром суперфинала Кубка России

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» оценил назначение судьи Владислава Безбородова главным арбитром суперфинала Кубка России по футболу ЦСКА — «Краснодар».

«Если не он, то кто? Из тех, кто есть, это достойная кандидатура. Учитывая, что он все-таки нейтрален. Карасев — москвич. А в финале-то ЦСКА играет», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Суперфинал Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 11 июня в московских «Лужниках».

Помощниками главного арбитра назначены Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Резерный судья — Кирилл Левников, видеоарбитр ВАР — Павел Кукуян, его ассистент — Алексей Лунев.