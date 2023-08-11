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Сегодня, 03:54

Игнашевич: «Цель «Балтики» — победить в каждом матче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мои поздравления для игроков и болельщиков нашей команды. Наш коллектив продемонстрировал отличную совместную работу. Мы осознаем, что «Ахмат» часто применяет высокий уровень игры с практически всеми командами РПЛ. Ввиду неблагоприятных погодных условий, мы решили не прибегать к интенсивному прессингу и не заниматься высокой атакующей игрой. Мы показали надежную защиту на протяжении всего матча, практически не дав сопернику создать опасные моменты. Наша цель — победить в каждом матче», — сказал Игнашевич.

В следующем туре «Ахмат» на своем поле примет «Крылья Советов», а калининградцы дома сыграют с «Зенитом». Обе встречи пройдут 30 августа.

В следующем туре «Ахмат» на своем поле примет «Крылья Советов», а калининградцы дома сыграют с «Зенитом». Обе встречи пройдут 30 августа.

Сергей Игнашевич
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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