Игнатьев назвал фактор, за счет которого «Спартак» может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, за счет чего «Спартак» может перевернуть противостояние с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Первый матч между командами завершился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. За петербургский клуб дублем отметился 18-летний бразилец Педро.

«Прежде всего, «Спартак» может перевернуть противостояние за счет того, как «Зенит» отнесется к данной игре. Если игроки «Зенита» выйдут с мыслями о том, что 3 апреля уже состоялся матч в Москве и они там добились победы, то «Спартак» перевернет ситуацию в свою пользу. Если же «Зенит» выйдет полностью мобилизованным, со страстным желанием добиться выхода в следующий раунд, то шансов будет больше у него», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».