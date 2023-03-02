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Сегодня, 20:22

Игнатьев объяснил, благодаря чему «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в FONBET Кубке России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, благодаря чему «Крылья Советов» победили «Динамо» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Самарцы выиграли у бело-голубых по сумме двух матчей со счетом 3:2 (2:1, 1:1).

«Было бы неправильно сказать, что в обязательном порядке динамовцы должны были пройти дальше в этом престижном турнире. Многие на это рассчитывали, потому что у них наработанный состав и большой выбор квалифицированных футболистов. Но «Крылья» в домашнем матчи дали бой и добились победы. Этот результат должен был насторожить «Динамо» и придать новый импульс при своих болельщиках в ответном матче.
«Крылья» сделали все возможное, чтобы добиться результата и двинуться дальше. Они играют в очень симпатичный футбол, у них также есть определенный прагматизм. Футболисты хорошо играли в обороне и умело проводили контратаки. Эта была цельная команда. «Динамо» не хватило территориального преимущества, владения мячом и игрового мастерства, чтобы поразить ворота. Ярослав Гладышев в конце забил, но этого оказалось маловато. Динамовцы, имея преимущество, не смогли повергнуть «Крылья», они теперь идут в новом для себя пути регионов», — приводит Betonmobile слова Игнатьева.

В полуфинале пути РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА. «Динамо» встретится с «Зенитом» во втором этапе четвертьфинала пути регионов.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-obyasnil-za-schet-chego-kryilya-sovetov-proshli-dinamo-v-kubke-rossii
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Борис Игнатьев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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