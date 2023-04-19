Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:20

Игнатьев: «Дай еще пять игр, и «Спартак» выиграет у «Акрона» четыре»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результат полуфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Акроном» (1:2).

«Дай еще пять игр, и «Спартак» выиграет у «Акрона» четыре. Он эти игры проживет, он заставит себя и будет мотивирован. Скажет себе: «На одном мастерстве ну никак нельзя играть». Сегодня «Спартак» играл на одном мастерстве. Вот мы чуть получше, и само по себе сложится, но не складывается. Значит, что? Они прибавляют в мастерстве? Конечно, нет. Они топчутся на месте, а нужно движение вперед», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Московский клуб вылетел из турнира, а «Акрон» в следующем раунде сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».

Источник: https://metaratings.ru/news/boris-ignatev-dai-eshyo-pyat-igr-i-spartak-vyigraet-u-akrona-chetyre-244583/
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
7
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сборная России отказалась от участия в турнире ЦАФА
Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг на стадионе перед матчем с «Акроном»
Штурмовые отряды ВС РФ освободили еще три квартала в Артемовске
ГД приняла закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе
Евросоюз рассмотрит вопрос запрета на импорт украинского зерна
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Григорий Иванов не согласен с пенальти в концовке матча с ЦСКА в FONBET Кубке России
Первый матч финала Пути регионов FONBET Кубка России состоится в Краснодаре
Федотов поздравил «Акрон» с победой над «Спартаком» в Кубке России
Федотов рассказал, что думает об игре Роши в матче ЦСКА с «Уралом» в Кубке России
Федотов — о ничьей с «Уралом»: «Настоящий кубковый матч»
Глебов отреагировал на ничью ЦСКА с «Уралом» в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Бальде резко — о незабитом пенальти в матче против «Акрона»: «Почему Бальде не забил? Спросите Жиру и Кварацхелию»

Губернатор Самарской области: «Акрон» пишет историю! Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов»