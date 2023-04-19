Игнатьев: «Дай еще пять игр, и «Спартак» выиграет у «Акрона» четыре»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результат полуфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Акроном» (1:2).

«Дай еще пять игр, и «Спартак» выиграет у «Акрона» четыре. Он эти игры проживет, он заставит себя и будет мотивирован. Скажет себе: «На одном мастерстве ну никак нельзя играть». Сегодня «Спартак» играл на одном мастерстве. Вот мы чуть получше, и само по себе сложится, но не складывается. Значит, что? Они прибавляют в мастерстве? Конечно, нет. Они топчутся на месте, а нужно движение вперед», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Московский клуб вылетел из турнира, а «Акрон» в следующем раунде сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».