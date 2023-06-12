Игнатьев считает, что игрокам «Краснодара» не хватило индивидуального мастерства в матче против ЦСКА

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

«Армейцы добились преимущества в серии пенальти, на которую влияет много факторов: психологическое состояние игроков, чувство уверенности, опыт, мастерство. Конечно, в данном случае под мастерством я имею в виду такого мастера, как Игорь Акинфеев, который всем в очередной раз показал, что он непревзойденный вратарь. Который год он является лучшим в стране. Игра была интересной и динамичной. В первом тайме было видно, что опыт берет свое. «Армейцы больше выигрывали единоборств, лучше и целенаправленнее контролировали мяч. Игрокам «Краснодара» не хватало индивидуального мастерства, из-за этого не получалось реализовать территориальное преимущество», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5). Московская команда в восьмой раз в истории выиграла турнир.