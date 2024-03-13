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Кубок России

13 марта, 18:47

Игнатьев заявил, что игра с «Зенитом» будет отличным тестом для «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что в ответном четвертьфинале FONBET Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» у обеих команд есть шансы на проход в следующую стадию.

«Я не берусь на данном этапе сказать, у какой из этих команд больше шансов на победу по сумме двух матчей, потому что у «Зенита» есть много возможностей, в первую очередь по комплектованию состава, которыми они будут пользоваться, но «Динамо» на данный момент ни в чем им не уступает. Наверное, преимуществом для «Зенита» будет домашний стадион, множество болельщиков, которые будут их поддерживать. Для «Динамо» эта игра — отличный тест, я жду очень интересного противостояния», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Игра пройдет 13 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.15 по московскому времени. После первой встречи в противостоянии со счетом 1:0 лидируют игроки «Динамо».

Источник: Газета.Ru
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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