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Сегодня, 13:24

Игнатьев: «Своей работой Калешин сделал «Акрон» узнаваемой командой с понятной игрой»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о навыках главного тренера тольяттинского «Акрона» Евгения Калешина.

«Своей работой Евгений Калешин сделал «Акрон» узнаваемой командой с понятной игрой. Российский специалист знает, как выстраивать смотрибельный футбол на результат, и он не может не нравиться болельщикам. У нас новый перспективный тренер, знающий предмет и то дело, которому он прослужил, будучи еще игроком. Это талантливый специалист, к которому уже могут обращаться люди из больших российских клубов. В ближайшее время мы услышим эту фамилию в РПЛ», — приводит Sport 24 слова Игнатьева

В этом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Краснодару» (0:0, пенальти — 4:2).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-04-boris-ignatyev-kaleshin-sdelal-akron-uznavayemoy-komandoy-s-ponyatnoy-igroy-u-nas-novyy-perspektivnyy-trener
Футбол
ФК Акрон
Борис Игнатьев
Евгений Калешин
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