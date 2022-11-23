Игнатов и Умяров не приехали со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов» в Кубке России

Полузащитники Михаил Игнатов и Наиль Умяров не приехали со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов» в Кубке России.

Ранее сообщалось, что Игнатов может пропустить остаток первой части сезона из-за повреждения, полученного перед игрой в РПЛ с «Локомотивом».

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 18.00 (мск).