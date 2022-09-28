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Кубок России

28 сентября, 16:02

Игонин назвал слова Семака перед матчем со «Спартаком» пренебрежительным отношением к Кубку

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин оценил слова главного тренера команды из Санкт-Петербурга Сергея Семака о ротации в составе перед матчем Кубка России против «Спартака».

«Слова Семака про ротацию — показатель пренебрежительного отношения к Кубку России? Отчасти. Да. По Кубку России давно возникает много вопрос. Клубы РПЛ включаются ближе к концу турнира. Имидж этого соревнования давно страдает. И отсутствие еврокубков не добавляет эмоций и интереса к турниру. Да и сам розыгрыш такой... Можно несколько раз проиграть, но всё равно пройти дальше», — приводит Legalbet слова Игонина.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в четверг, 29 сентября и начнется в 20.30 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/igonin-slova-semaka-pered-matchem-protiv-spartaka-eto/
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