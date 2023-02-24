Игонин о матче «Зенита» с «Волгой»: «Обе команды будут играть на победу»

Бывший футболист «Зенита» и амбассадор FONBET Кубка России Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути Регионов между сине-бело-голубыми и «Волгой».

«Можно вспомнить путь «Зенита» к Кубку в 1999 году. Тогда играли с саратовским «Соколом», и к 87 минуте проигрывали 0:2. Не говорим о том, что завтра будет играть только «Зенит». Обе команды будут играть на победу», — приводит слова Игонина РФС.

Матч FONBET Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» пройдет завтра, 25 февраля в Ульяновске. Начало — в 14.30 мск.