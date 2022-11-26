Игонин: «Несмотря на то, что сейчас идет чемпионат мира, противостояние «Зенита» и «Спартака» остается»

26 ноября, 12:49
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между командой из Санкт-Петербурга и «Спартаком».
«Это интересный матч, который вызывает ажиотаж. Билетов уже нет в продаже. Несмотря на то, что сейчас идет чемпионат мира, противостояние «Зенита» и «Спартака» остается в любое время. Любой результат возможен, учитывая, как сейчас проходят матчи: судейство более строгое, ВАР вмешивается», — сказал Игонин «СЭ».
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.
«Спартак» лидирует в группе B Кубка России с 12 очками, «Зенит» идет на третьей строчке с 9 очками. В первом круге групповой стадии красно-белые победили со счетом 3:0.
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Основные источники исследования