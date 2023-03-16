Игонин: «Первый гол помог «Динамо». Мне кажется, «Зенит» включился слишком поздно»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о результате матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5).

«Я не знаю, какие есть вопросы по судейству, но фанатам «Динамо» надо что-то обсуждать. Здесь все вопросы к «Зениту». Первый тайм провели как-то слабо, команда втягивалась. Первый гол помог «Динамо». Конечно, хорошо играть против «Зенита» низко и контратаковать. Мне кажется, что «Зенит» включился слишком поздно. В конце второго тайма «Динамо» было физически посвежее. Сенсация? Правильно разделять Кубок и чемпионат. В Кубке сейчас идут стадии на вылет. Это добавляет всем эмоций, и прогнозировать что-то сложнее. История показывает, что есть обладатели Кубка, о которых изначально никто не думал. Тем Кубок и интересен», — приводит «Чемпионат» слова Игонина.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6), и «Краснодар», переигравший «Ахмат» (3:0).