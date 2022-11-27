Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:54

Игорь Егоров: «Родригао начал ногами махать. Это бразильское воспитание. Гетто есть гетто»

Telegram Дзен

Бывший арбитр Игорь Егоров прокомментировал массовую потасовку в кубковом матче «Зенита» и «Спартака» (0:0, пенальти 4:2) и оценил действия главного арбитра встречи Владимира Москалева.

— Произошедшая ситуация вообще нетипична для российского футбола, — приводит «РБ Спорт» слова Егорова. — Она типична для латинских стран. И зачинщики оттуда. Москалев очень активно действовал, хотя по рекомендациям должен был стоять в стороне и фиксировать то, что происходит. Но он активно участвовал в эпизодах, пытался разрулить ситуацию, но это было невозможно. Накал страстей. И к нему привело нарушение, которое арбитр не оставил без внимания. Мне сейчас легко рассуждать, но затем начался необратимый процесс. Видеоарбитры определили, кому дать карточки, а Володя действовал так, как рекомендовано протоколом, он не мог ни на что повлиять. Вот таким вот становится российский футбол.

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Владимир Москалев после драки футболистов. Покадровый разбор массовой драки «Спартака» и «Зенита» с 6 удалениями. С чего все началось?

— Зачинщик — Дуглас Сантос, ударивший по ноге, или Промес, который прибежал и вмешался?

— И Дуглас, и Промес. Николсон был недоволен, но Промес пришел и спровоцировал все остальное — бодание, за щеки начали друг друга хватать. А потом Родригао прибежал, начал ногами махать и пошли необратимые процессы. Так бы за щеки друг друга пощупали, может быть, еще за что-нибудь — за булки прихватили, и все как-то утихомирилось бы.

— Родригао стал главной движущей силой конфликта?

— Да, начал ногами махать, по соске дал раз-другой. Это бразильское воспитание. Гетто есть гетто. Они там и дерутся, и все остальное. Но и наши не лыком шиты, молодцы, дали отпор и те, и другие. И русские побились, и те побились. Короче, было интересно. Настоящий кубковый матч.

По итогам массовой драки перед серией пенальти прямые красные карточки получили по три игрока из каждой команды: у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» — Николсон, Соболев и Селихов.

Источник: bookmaker-ratings.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
5
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству матчей на чемпионате мира
«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Зиньковский о футболистах «Зенита»: «Бегали весь матч, нервничали»

Экс-глава комитета по этике РФС Андреев — о массовой драке: «Это недостойно наших соревнований»