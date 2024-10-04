Сегодня, 09:33
Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов оценил дебютный гол нападающего «Спартака» Виллиана Жозе в матче пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо» (3:2).
«Гол со штрафного от Жозе — мастерство. Никакого фарта. Он же мог пробить выше, вправо, попасть в кого-то из стенки. Фарт — это когда с прострела мяч попадает в колено, в спину и залетает в ворота. Он очень здорово пробил со стандарта. Не знаю, почему многие говорят о стенке, что она рассыпалась. Еще попасть надо так. У нас любят похаять человека, если он сделал что-то симпатичное. Мне кажется, ему еще нужно время на адаптацию. Понятно, что ждут большего от него», — приводит слова Колыванова Legalbet.
По итогам пяти туров пути РПЛ Кубка России «Спартак» с 12 баллами возглавляет таблицу группы А.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|5
|13-4
|12
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8-7
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2