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Сегодня, 18:17

Колыванов: «Надо штрафовать таких людей, которые бросаются бананами в игроков»

Колыванов прокомментировал ситуацию с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал ситуацию с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом.

«Дураков хватает среди футбольных болельщиков. Я не знаю, что в такой ситуации делать «Зениту». Наверное, на стадионе есть камеры. Может, увидят, кто кинул этот банан. Штрафовать надо таких людей. Глупость какая-то. Давно не видел, чтобы бананы с трибун бросали», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

В матче FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3) на 90+1 минуте Вендел покинул поле, и болельщик с трибун кинул в футболиста банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-nado-shtrafovat-takih-lyudej-kotory-e-brosayutsya-bananami-v-igrokov-durakov-hvataet/
Игорь Колыванов
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
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ФК Волга (Ульяновск)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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