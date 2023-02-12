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Кубок России

12 февраля, 23:01

Колыванов: «Руководство «Волги» сделало все, чтобы не играть с «Зенитом» в Ульяновске»

Колыванов прокомментировал возможный перенос из Ульяновска матча Кубка России «Волга» — «Зенит»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Текстильщика» из Иваново Игорь Колыванов прокомментировал возможный перенос из Ульяновска матча 1/4 финала Кубка России «Волга» — «Зенит».

«Если поле не готово, то все правильно сделают. Что здесь поделаешь? Если город хочет, чтобы команда боролась за Кубок России, нужно готовить поле. Это однозначно. Что мы разводим какой-то детский сад? Кому хочется играть на поле, которое все разбито и не готово? Можно травму получить. В ноябре «Волга» уже знала, что будет играть в Кубке России с «Зенитом». Три месяца прошло. Раз не подготовили поле, то сами виноваты. Руководство «Волги» сделало все, чтобы не играть в своем городе. Теперь матч может пройти на искусственном поле в Нижнекамске или Жигулевске? Если будет минус, то понятно, что играть будет непросто. А если еще снег пойдет? Плохо или хорошо — это надо у футболистов спрашивать. У «Текстильщика» искусственное поле. Но мы закончили в ноябре, а начинаем в апреле. У нас не было таких проблем», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Изначально кубковый матч планировалось провести 25 февраля на домашнем стадионе «Волги». Однако позже появилась информация о том, что игра может состояться в другом городе из-за плохого качества поля в Ульяновске. «Зенит» предлагал провести матч в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-rukovodstvo-volgi-sdelalo-vsyo-chtoby-ne-igrat-s-zenitom-v-ul-yanovske/
Игорь Колыванов
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Директор «Волги» рассказал, как РФС оценил качество поля ульяновской команды