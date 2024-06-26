Лещук — о шутке пресс-службы Кубка России: «Уважение к вам пропало»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на пост пресс-службы FONBET Кубка России с шуткой про него.

«Если официальные представители турниров считают, что это смешно, то к вам как к организаторам будет такое же отношение. Не сломаться после всего говна мне удалось, и это не будет помехой, но уважение к вам пропало», — написал Лещук в своем Telegram-канале.

В публикации была фотография Лещука с Пизанской башней и подпись: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы Игорь Лещук не выронил ее из рук».