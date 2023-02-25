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Семшов: «Фанаты «Волги» должны провести разъяснительные работы с болельщиком, который кинул банан»

Семшов поделился впечатлениями от игры «Волга» — «Зенит»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов поделился впечатлениями от игры «Волга» — «Зенит».

«Неплохой кубковый матч получился в плане антуража, организации и эмоций. Все прекрасно понимали, что «Волге» будет тяжело. Класс игроков «Зенита» выше. Несмотря на то, что качество поля мешало двум командам, получился хороший матч. Счет 3:0 в пользу «Зенита», но два последних мяча были забиты в конце встречи. Что думаю по поводу брошенного банана? Это не красит болельщиков. В таких ситуациях многие говорят про Fan ID, но в этом случае должны разбираться руководители клуба со своими болельщиками. Свои же фанаты могут его приструнить. Так будет правильнее. Чтобы все не страдали, лучше с ним провести разъяснительные работы. Если ты пришел на футбол, то должен поддерживать свою команду, а не заниматься ерундой», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Он также заявил, что для февраля качество поля в Ульяновске было отличное.

Матч «Волга» — «Зенит» завершился со счетом 0:3.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-fanaty-volgi-dolzhny-provesti-raz-yasnitel-ny-e-raboty-s-bolel-shhikom-kotory-j-kinul-banan/
Игорь Семшов
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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