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Сегодня, 00:51

Шалимов: «Большую часть второго тайма «Зенит» играл достаточно вольготно против «Балтики»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат суперфинала FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» (2:1).

«В перерыве Семак сделал две замены — вышел Мантуан вместо Сергеева, и чтобы соблюсти лимит, убрали Эраковича, поменяв на Караваева. Во втором тайме был момент, когда «Балтика» стала играть очень плотно, отошла к воротам — и «Зенит» уперся в стену. Но в целом большую часть тайма «Зенит» играл достаточно вольготно, было пространство — и моменты. Гол в ситуации с Венделом отменили правильно, там был фол.

В случае с первым голом «Зенита» балтийцы играли зону, и расстановка была, на мой взгляд, неверной. Был и брак при игре головой — игрок не на угловой выбил мяч, а в поле — и так пришла голевая атака», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-bol-shuyu-chast-vtorogo-tajma-v-finale-kubka-zenit-igral-vol-gotno/
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
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