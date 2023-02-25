Игорь Шалимов раскритиковал игру футболистов «Краснодара» в матче с ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (3:0).

«Очень плохая игра для «Краснодара». Возможно, на иностранцев повлиял погодный стресс — все-таки когда бразилец выходит при «минус 13», это для него испытание. С другой стороны, представляю реакцию Галицкого, когда ему говорят об этом: Сергей Николаевич, извините, у нас люди замерзли... Ответ очевиден: вы издеваетесь, значит, больше в Эмираты не поедем, будете на холоде тренироваться, чтобы привыкнуть», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Ответная встреча состоится 28 февраля в Краснодаре. Начало — в 19.30 мск.