Игорь Шалимов раскритиковал игру футболистов «Краснодара» в матче с ЦСКА

Сегодня, 11:10
Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (3:0).
«Очень плохая игра для «Краснодара». Возможно, на иностранцев повлиял погодный стресс — все-таки когда бразилец выходит при «минус 13», это для него испытание. С другой стороны, представляю реакцию Галицкого, когда ему говорят об этом: Сергей Николаевич, извините, у нас люди замерзли... Ответ очевиден: вы издеваетесь, значит, больше в Эмираты не поедем, будете на холоде тренироваться, чтобы привыкнуть», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
Ответная встреча состоится 28 февраля в Краснодаре. Начало — в 19.30 мск.
Дядя Вова junior
Конечно критиковать не возбраняется ни кому. Но... если было бы у Шалимова на тренерском мостике Краснодара ранее все хорошо, то не убрали бы из команды? Далее тренерство в Урале было сопряжено в основном с убогой игрой: бей-беги, с отсутствием мысли в игре. Как преобразился Урал при Гончаренко, который вытащил команды из полного ... дна.
25.02.2023