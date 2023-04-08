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Кубок России

Сегодня, 12:35

Шалимов: «Что-то совсем стал плохой Карраскаль»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче FONBET Кубка России, где ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0).

«На мой взгляд, Самара владела преимуществом, играла хорошо, имела моменты и поражение несправедливо. При этом не могу сказать, что в голевом эпизоде есть чья-то ошибка — все играли грамотно, игроков не теряли, просто несчастье. Единственное — можно задавать вопросы тем, кто играл на фланге и дал прострелить. Но эта ситуация опасна — потому что при симпатичной игре команда плохо по результату идет весной, в чемпионате все ближе к зоне стыков. По ЦСКА скажу так — очень мощная команда, физические сильные ребята, которые могут дожимать в конце матча. Единственное — что-то совсем стал плохой Карраскаль», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

24-летний хавбек сыграл за ЦСКА в текущем сезоне 25 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-chto-to-sovsem-stal-plohoj-karraskal/
Игорь Шалимов
Хорхе Карраскаль
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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