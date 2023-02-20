Зазулин — о матче «Зенита» с «Волгой»: «Надо выигрывать — тем более, что мы до этого оплошали в Кубке»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Зазулин прокомментировал решение провести матч в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России между петербургским клубом и «Волгой» в Ульяновске.

«Есть правила, мы должны играть в Ульяновске. Матч не перенесли в Петербург, как предлагал «Зенит», но, значит, поле там все же соответствует нужному уровню. Для команды и для болельщиков, лучше, конечно, сыграть на «Газпром Арене». Но у меня, например, друзья живут в Ульяновске, и я знаю, что приезд «Зенита» для них — это целое событие. И для рекламы российского футбола матч там — это хорошая история. Понятно, на футбольном поле всякое бывает, но зенитовцы и на чужом поле такого соперника должны обыгрывать.

Сейчас нужна какая-то игровая практика, чтобы войти в ритм. Так что, думаю, в Ульяновск поедет основной состав, а кто сколько будет играть — это уже Семаку решать. Тренерский штаб будет смотреть, кто насколько готов. Но, повторюсь, надо выигрывать — тем более, раз мы до этого оплошали в Кубке, надо исправлять ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» пройдет 25 февраля. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.