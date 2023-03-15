Зазулин: «Зенит» уже «накосячил» в этом розыгрыше FONBET Кубка России»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин рассказал о своих ожиданиях от встречи сине-бело-голубых против «Динамо» в четвертьфинале FONBET Пути регионов Кубка России.?

«Зенит» в этом розыгрыше кубка уже «накосячил», сами себя в эту ситуацию загнали, хотя нынешнее «Динамо», конечно, не в лучшей форме. Но даже с учетом того, что у петербуржцев не смогут сыграть три ключевых игрока, состав все равно сильней. Футбол будет открытый? «Зенит»-то точно не будет обороняться. Насчет «Динамо» – не знаю, но моменты в любом случае будут», – цитирует Зазулина «РБ Спорт».

Встреча между командами состоится в среду, 15 марта на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.