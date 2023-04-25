Игрок «Акрона» Салтыков рассказал, как забить вратарю команды Волкову

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался о роли вратаря Сергея Волкова в успехах команды.

— Против «Динамо» вас и в игре, и в серии пенальти вытащил Сергей Волков. Как ему забить? Хоть на тренировках это удается?

— Да спокойно, не знаю, что тут такого (улыбается). Даже пенальти ему спокойно можно забивать, — приводит Metaratings.ru слова Салтыкова.

— То есть, волком он становится только в игре, на тренировках не такой он зверь?

— Против соперников, да (улыбается). Поймал кураж, спасибо ему, у него большой вклад в наши победы.

Во втором полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Волков отбил 11-метровый, который судья назначил в первом тайме встречи.