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Сегодня, 13:38

Игрок «Акрона» Салтыков рассказал, как забить вратарю команды Волкову

Алина Савинова
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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался о роли вратаря Сергея Волкова в успехах команды.

— Против «Динамо» вас и в игре, и в серии пенальти вытащил Сергей Волков. Как ему забить? Хоть на тренировках это удается?

— Да спокойно, не знаю, что тут такого (улыбается). Даже пенальти ему спокойно можно забивать, — приводит Metaratings.ru слова Салтыкова.

— То есть, волком он становится только в игре, на тренировках не такой он зверь?

— Против соперников, да (улыбается). Поймал кураж, спасибо ему, у него большой вклад в наши победы.

Во втором полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Волков отбил 11-метровый, который судья назначил в первом тайме встречи.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-akrona-saltykov-kak-zabit-volkovu-da-spokoino-ne-znayu-chto-tut-takogo-246019/
Футбол
ФК Акрон
Сергей Волков
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