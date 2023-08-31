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Сегодня, 09:31

Игрок «Балтики» Лазарев: «В первом тайме мы играли гораздо лучше «Зенита», так что это была заслуженная победа»

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев поделился впечатлениями от победы команды в матче 3-го тура FONBET Кубка России над «Зенитом» (1:0).

«В мае мы играли при 30 тысячах против «Рубина», но с «Зенитом» эмоции были еще ярче. Для нас это был важный матч в психологическом плане. Нам очень нужно было выиграть сегодня. Мне интересно играть против таких команд. С ними надо играть в футбол, и у нас это получилось сделать. Мы забили очень хороший гол, вообще не сидели автобусом в обороне. В первом тайме мы играли гораздо лучше «Зенита», да и во втором тайме были хорошие подходы, попали в перекладину. Так что это была заслуженная победа», — цитирует Лазарева Metaratings.ru.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице группы С FONBET Кубка России, набрав 9 очков. «Зенит» с 6 очками расположился на 2-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/lazarev-my-igrali-gorazdo-luchshe-zenita-v-pervom-taime-eto-byla-zasluzhennaya-pobeda-baltiki/
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