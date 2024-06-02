Игрок «Балтики» показал неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац после поражения от «Зенита» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России показывал неприличный жест в сторону игроков сине-бело-голубых.

27-летний серб несколько раз показал неприличный жест в сторону празднующих игроков «Зенита» во время церемонии награждения. Видео с моментом опубликовал Telegram-канал «Коммент.Биги».

Радмановац выступает за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за калининградцев 30 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.