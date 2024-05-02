Игрок «Динамо» Фернандес: «Спартак» — всегда сложный для нас соперник»

Парагвайский защитник «Динамо» Роберто Фернандес прокомметировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче второго раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартак» — всегда сложный для нас соперник. Мы играли спустя три дня после матча с «Зенитом», в каком-то смысле повлияла усталость. Матч против «Спартака» был важен для нас, это старейшее дерби. Мы должны были улучшить свои результаты против них, но в итоге справились не лучшим образом. Впрочем, не должно быть оправданий для дерби. Мы должны были приложить максимум усилий», — цитирует Фернандеса Metaratings.ru.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем матча «Ростов» — «Балтика». «Динамо» покинуло турнир.