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Судейство

Сегодня, 14:45

Игрок «Факела» ошибочно удален, но он все равно дисквалифицирован. Объясняем, почему

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК), рассмотрев обращение «Факела», признала ошибочным удаление Абдулы Багамаева в кубковом матче с «Зенитом» (0:3). Однако контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) все равно дисквалифицировал футболиста на одну игру.

Раньше КДК, учитывая аннулирование красной карточки, не раз отменял (не применял) последующую дисквалификацию. Почему же этого не произошло сейчас?

Потому что воронежцы не выполнили необходимые процедуры. Если они, конечно, хотели добиться полного оправдания футболиста. Теперь они могут винить только сами себя и своих юристов.

Вот какое пояснение дал «СЭ» председатель КДК Артур Григорьянц:

— «Факел» в установленном регламентом порядке не обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Багамаева, а напрямую направил заявление в ЭСК. Согласно регламенту отменить красную карточку имеет право только КДК РФС на основании заключения ЭСК. Но по регламенту запрос для дачи заключения в ЭСК направляет КДК по заявлению клуба.

Кубок России
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Артур Григорьянц
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