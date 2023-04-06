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Кубок России

Сегодня, 13:16

Игрок «Крыльев» Коваленко рассказал, как поругался с арбитром в матче против ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко прокомментировал поражение от московского ЦСКА (0:1) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Согласен, что «Крылья» были не хуже ЦСКА в кубковом матче. Чуть-чуть не повезло в конце, концентрации не хватило — неудачный гол такой, прямо неприятно. О том, что не вылетаем из Кубка в случае поражения, вообще не думали. Мы играли только на победу, у нас было много моментов. Считаю, мы должны были побеждать в матче с ЦСКА, или, как минимум, довести до пенальти. Судейство? Я не знаю, почему судья не дал сделать замену перед голом. Говорю ему: «Дай сделать замену!» А он мне еще и желтую за это показал», — приводит слова Коваленко Sport24.

В полуфинале Пути РПЛ «Крылья Советов» по сумме двух матчей уступили ЦСКА и продолжат борьбу за трофей в нижней сетке турнира. Соперниками самарского клуба на следующем этапе FONBET Кубка России могут стать «Акрон», «Спартак» и победитель пары «Краснодар» — «Ростов».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-futbolist-ks-kovalenko-rasskazal-kak-porugalsya-s-arbitrom-v-matche-protiv-tsska
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Коваленко
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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