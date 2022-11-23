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Кубок России

23 ноября, 09:17

Шильцов о победе над «Химками»: «Ни секунды не сомневался в пенальти. Был уверен, что забью»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Константин Шильцов в разговоре с «СЭ» высказался о победе над «Химками» в матче 5-го тура Кубка России (1:1; 3:1 по пенальти).

«Выиграли по делу. Точнее имели все шансы победить еще в основное время. Владели довольно ощутимым преимуществом, были хорошие моменты, подходы, попадания в перекладину. В общем, наиграли на победу. Что касается серии послематчевых пенальти, то ни секунды не сомневался. Был уверен, что забью. Заранее решил как и куда буду бить, нужно было только четко исполнить. Рад, что все получилось и одержали победу. Теперь будем готовиться к игре с «Локомотивом», — сказал Шильцов «СЭ».

«Нижний Новгород» занимает первое место в группе А (10 очков), «Химки» — последнее (2 очка).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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