Защитник «Спартака» Чернов: «Было слышно болельщиков, они нас подбадривали. Везде чувствуем себя как дома»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями после победы клуба в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Динамо» (2:0).

— Сейчас у команды суперсерия, что происходит?

— Да ничего особенного. Были подобраны определенные слова. И прошлая игра достаточно хорошо сложилась, и эта. Мы хорошо подготовились, либо соперник был удобным. На самом деле все победы были сложными. Слышно было болельщиков, они нас подбадривали. Везде, где бы мы не играли! Везде чувствуем себя как дома, — сказал Чернов.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.