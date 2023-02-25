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Сегодня, 20:38

Игрок «Волги» назвал выброшенный на поле банан неуважением к человеку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист «Волги» Дмитрий Ефремов высказал мнение о проявлении расизма на игре FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:3).

«Никогда в жизни не понимал такого отношения. Надо уважать любую нацию и расу. Тем более «Зенит» у нас в гостях. Неважно, в какой команде играют футболисты, они в нашей стране, и мы такими выходками показываем свое «дружелюбие». Потом из-за таких людей, которые бросают бананы и другие предметы, и складываются ощущения, слухи и истории о нас как о плохом менталитете. Вот все это из-за таких дураков, так скажем. Не считаю это правильным поведением. Об этом инциденте знают все, значит, оштрафуют клуб из-за выходки одного дурачка. На таких людей и рассчитан Fan ID. Когда у тебя есть карта болельщика, ты не сможешь безнаказанно бросить на поле банан, бутылку и прочие предметы. Да, зенитовские болельщики бросали снежки. Но снежок — это снежок. Банан — неуважение к человеку. Тем более у нас тоже играют темнокожие футболисты. Это выглядело очень странно», — приводит слова Ефремова Sport24.

Матч «Волга» — «Зенит» завершился со счетом 0:3.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-igrok-volgi-banan-neuvazheniye-k-cheloveku-nash-klub-oshtrafuyut-iz-za-vykhodki-odnogo-durachka
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ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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