Ерохин — о победе над «Ахматом»: «Важно было выиграть перед матчем в Грозном, где всегда непростые игры»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом» (3:0).

— Сегодня было важно выиграть, сделать задел перед ответным матчем, потому что в Грозном всегда непростые матчи. Было еще достаточно моментов, чтобы забивать. Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче. Есть такая мотивация. Мы хотим двигаться в верхней сетке. Задача — дойти до финала и выиграть кубок.

«Зенит» и «Ахмат» проведут второй матч в Кубке России 27 ноября.