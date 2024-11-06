6 ноября, 23:37
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом» (3:0).
— Сегодня было важно выиграть, сделать задел перед ответным матчем, потому что в Грозном всегда непростые матчи. Было еще достаточно моментов, чтобы забивать. Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче. Есть такая мотивация. Мы хотим двигаться в верхней сетке. Задача — дойти до финала и выиграть кубок.
«Зенит» и «Ахмат» проведут второй матч в Кубке России 27 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2