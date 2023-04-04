Игрокам «Урала» не увеличат премиальные за победу над «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил корреспонденту «СЭ» на вопрос о возможных премиальных за победу над «Спартаком» (2:1, 3:2 — общий счет) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Это событие для Екатеринбурга?

— Выиграли — молодцы! У «Спартака» много кто не играл. Соболева, Джикии не было. Игра была хорошая, спасибо болельщикам.

— Планируете премиальные за победу увеличить?

— Нет.

Победу «Уралу» принесли голы Ибраимы Сиссе и Фаниля Сунгатуллина. Единственный мяч в составе красно-белых забил Кейта Бальде.