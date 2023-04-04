Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:19

Игрокам «Урала» не увеличат премиальные за победу над «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент
Игроки «Урала»
Игроки «Урала».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил корреспонденту «СЭ» на вопрос о возможных премиальных за победу над «Спартаком» (2:1, 3:2 — общий счет) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Это событие для Екатеринбурга?

— Выиграли — молодцы! У «Спартака» много кто не играл. Соболева, Джикии не было. Игра была хорошая, спасибо болельщикам.

— Планируете премиальные за победу увеличить?

— Нет.

Победу «Уралу» принесли голы Ибраимы Сиссе и Фаниля Сунгатуллина. Единственный мяч в составе красно-белых забил Кейта Бальде.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
04 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Спартак
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
10
14
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Егор Филипенко: «Не думаю, что такому клубу, как «Спартак», можно сетовать на судейство»
Бальде прокомментировал дебютный гол за «Спартак»
Абаскаль прокомментировал поражение от «Урала» полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России
Маслов: «Команды стали действовать против нас по-другому»
Абаскаль — о первом голе «Урала»: «В первый или второй раз в жизни вижу, чтобы мяч так хорошо лег на ногу»
Егорычев о победе над «Спартаком»: «Сегодня все старались. Невероятная атмосфера!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сунгатулин о матче со «Спартаком»: «Главное, что принес команде победу и выход в следующий раунд»

Полузащитник «Урала» Сунгатулин: «Стараюсь на каждый матч одинаково настраиваться»