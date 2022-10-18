Игроки «Химок» выйдут на матч с «Локомотивом» в ретро-форме

Игроки «Химок» выйдут на построение перед матчем 4-го тура группового этапа Кубка России с «Локомотивом» в ретро-форме, приуроченной к знаменательной для клуба дате.

19 октября 1996 года подмосковная команда стала чемпионом России среди любительских клубов и получила путевку в третью лигу.

Матч между «Химками» и «Локомотивом» пройдет 18 октября. Начало — в 18.00 по московскому времени.

На данный момент красно-черные занимают последнее, четвертое место, в своей группе (1 очко). «Локомотив» расположился на третьей позиции (5 очков).