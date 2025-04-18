Игроки «Коломны» пожизненно дисквалифицированы после матча с «Амкалом» в Кубке России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно запретил игрокам «Коломны» Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять связанную с футболом деятельность из-за организации договорного матча с «Амкалом» в FONBET Кубке России.

Игра завершилась со счетом 8:1 в пользу медиаклуба.

«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч 1/256 финала Кубка России по футболу сезона-2024/2025 между командами ФК «Амкал» (г. Москва) — ФК «Коломна» (г. Коломна), который состоялся 1 августа 2024 года) — запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — говорится в сообщении на сайте РФС.