Игроки «Краснодара» Кордоба и Ахметов не смогли забить в пустые ворота в матче с «Локомотивом»

23 ноября, 21:42
Игроки «Краснодара» упустили отличную возможность забить гол во втором тайме матча Кубка России против «Локомотива».
Голкипер «Локо» Даниил Худяков неосмотрительно вышел далеко из ворот, и нападающий «быков» Джок Кордоба ушел от вратаря и убегал почти к пустым воротам.
Пока форвард бежал к воротам, один из защитников «Локо» занял место на ленточке. Тогда Кордоба решил отдать пас на партнера, но полузащитник Ильзат Ахметов умудрился не попасть по мячу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования