22 октября, 23:28
Защитник ЦСКА Илья Агапов подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ахматом» (1:0).
— Хорошая получилась игра, было много борьбы в матче, — начал Агапов. — Отлично, что смогли одержать победу и занять первое место в турнирной таблице. «Рубин» или «Акрон»? Без разницы.
— ЦСКА не проигрывает с середины сентября. В чем успех серии?
— Мы очень хорошо играем впереди, стараемся много забивать.
— Почему вы так мало играете?
— Не знаю. С тренером не общался на этот счет.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2