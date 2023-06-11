Ионов объявил об уходе из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов после поражения в суперфинале FONBET Кубка России от ЦСКА заявил, что эта встреча стала для него последней в краснодарской команде.

«Это был мой последний матч за «Краснодар», — сказал Ионов. — Ивич хотел, чтобы я остался? Знаю, что он хотел. Ивич подходил, спрашивал. Решение было принято внутренне в конце чемпионата. От него я не мог отойти. Не мог проявлять свои качества, мало играл. Есть форма, позволяющая это делать. Вкратце, просто принял решение пойти туда, где буду все это делать».

34-летний хавбек выступал за «Краснодар» с 2020 года.

Ионов — обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА (2008), чемпион России (2010) в составе «Зенита», также он играл за «Кубань», «Анжи», «Динамо», ЦСКА и «Ростов».