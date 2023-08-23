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Сегодня, 16:12

«Динамо» Владивосток в серии пенальти обыграло «Иркутск» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» Владивосток в гостях одержало победу над «Иркутском» в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти, 4:2).

«Динамо» завершало основное время встречи в меньшинстве — красную карточку на 80-й минуте получил Артем Терентьев.

В 1/8 финала владивостокцы сыграют с «Динамо» из Барнаула.

Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 14:00. Труд (Иркутск)
Иркутск
0:0
Динамо Вл

В параллельной встрече «Химик-Август» на своем поле обыграл «Зенит» из Пензы — 1:1 (пенальти, 4:3).

На 33-й минуте капитан хозяев поля Артем Бычков вывел свою команду вперед. Ответный гол на 51-й минуте записал на свой счет Максим Сергеев.

В следующей стадии турнира «Химик-Август» встретится с «Сатурном».

Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 14:00. Химик (Вурнары)
Химик-Август
1:1
Зенит Пн

Футбол
Кубок России
0
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