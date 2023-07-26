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Сегодня, 20:55

Ярошик — о поражении от ЦСКА: «Футболисты «Оренбурга» показали, что они мужчины»

Ярошик назвал футболистов «Оренбурга» мужчинами после разгрома от ЦСКА в FONBET Кубке России
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвел итог матча с ЦСКА (0:6) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Соперник два раза зашел в штрафную и забил два гола, после удаления на 15?й минуте нам было очень сложно. У соперника был запредельный настрой? Я бы не сказал, мы начали неплохо, держали мяч, играли лучше на мяче. ЦСКА не переходил на нашу половину, потом штрафные, забили два гола, плюс удаление. Во втором тайме мы вдесятером показали, что мужчины, старались, выглядели гораздо лучше, чем в первом тайме», — сказал Ярошик в эфире matchtv.

В следующей встрече Кубка России ЦСКА сыграет дома с «Факелом» 9 августа. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Сочи».

Источник: matchtv
Иржи Ярошик
Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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