Источник: ЭСК поддержала все решения судьи, кроме неудаления Промеса в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак»

ЭСК РФС поддержала все решения судьи Владимира Москалева, кроме неудаления полузащитника Квинси Промеса в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пенальти), сообщает Sport24.

«Зенит» просил ЭСК рассмотреть четыре эпизода встречи.

По трем: удалениям Малкома, Вильмара Барриоса и неудалению Наиля Умярова отказано в претензии. Одну претензию — неудаление Квинси Промеса — ЭСК удовлетворила.

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку.