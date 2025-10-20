Источник: Литвинов, Бонгонда и Зобнин не полетели на матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

20 октября, 16:58
«Спартак» отправился в Каспийск на матч против махачкалинского «Динамо» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
По информации Metaratings, с командой не полетели Руслан Литвинов, Тео Бонгонда и Роман Зобнин. Жедсон Фернандеш, который пропустил игру с «Ростовом» (1:1) в 12-м туре РПЛ, отправился на игру с одноклубниками
«Спартак» на выезде сыграет с «Динамо» во вторник, 21 октября. Начало — в 18.00 по московскому времени.
Бинго по хорошему там в основе играть должен!Странно!Хотя кто болет за Спартак,отвык удиляться!
20.10.2025
Jean4
Бонгонда играть собирается в этом году? Или ему можно только за свою сборную играть?
20.10.2025