Источник: Литвинов, Бонгонда и Зобнин не полетели на матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

«Спартак» отправился в Каспийск на матч против махачкалинского «Динамо» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По информации Metaratings, с командой не полетели Руслан Литвинов, Тео Бонгонда и Роман Зобнин. Жедсон Фернандеш, который пропустил игру с «Ростовом» (1:1) в 12-м туре РПЛ, отправился на игру с одноклубниками

«Спартак» на выезде сыграет с «Динамо» во вторник, 21 октября. Начало — в 18.00 по московскому времени.