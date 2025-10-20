Видео
FONBET Кубок России

20 октября, 16:58

Источник: Литвинов, Бонгонда и Зобнин не полетели на матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» отправился в Каспийск на матч против махачкалинского «Динамо» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По информации Metaratings, с командой не полетели Руслан Литвинов, Тео Бонгонда и Роман Зобнин. Жедсон Фернандеш, который пропустил игру с «Ростовом» (1:1) в 12-м туре РПЛ, отправился на игру с одноклубниками

«Спартак» на выезде сыграет с «Динамо» во вторник, 21 октября. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
  • zg

    Бинго по хорошему там в основе играть должен!Странно!Хотя кто болет за Спартак,отвык удиляться!

    20.10.2025

  • Jean4

    Бонгонда играть собирается в этом году? Или ему можно только за свою сборную играть?

    20.10.2025

    Роман Зобнин
    Руслан Литвинов
    Футбол
    Кубок России
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК Спартак (Москва)
    Тео Бонгонда
